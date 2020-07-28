Около недели назад кандидат в президенты США Канье Уэст сделал ряд скандальных заявлений о личной жизни с женой Ким Кардашян. Оскорбленная светская львица прилетела в штат Вайоминг и эмоционально выясняла отношения с мужем, не сдерживая слез.

На прошлой неделе рэпер Канье Уэст, который баллотируется на пост президента США, решился на откровенности в твиттере, заявив поклонникам, что два года требует развода с Ким Кардашян, а первенца пары 7 летнюю дочь Норт спас от аборта. Рэпер угрожал жене пролить свет на другие курьезные подробности их семейной жизни, однако через несколько дней публично извинился в сети. Сама звезда объяснила поведение мужа биполярным расстройством.

Однако, как передает издание Daily Mail, Ким Кардашян, похоже, приняла извинения любимого, ведь в понедельник, 27 июля, прилетела к нему в Вайоминг, чтобы выяснить отношения лично.

Важно Ким Кардашян подтвердила биполярное расстройство Канье Уэста: щемящее признание

Папарацци удалось подловить пару во время эмоционального диалога в автомобиле рэпера. Эта встреча супругов стала первой после встречи Канье Уэста с избирателями штата Южная Каролина. К слову, именно после этого публичного появления мужчины Ким Кардашян, по его словам, пыталась приехать в Вайоминг с врачом.

Светская львица во время разговора не сдерживала слез, а личная встреча далась супругам нелегко.

Ким очень эмоционально переживает происходящее. Ким истощена, она обижена на Канье. До этого она пыталась связаться с ним много раз, но он ее просто игнорировал,

– рассекретили инсайдеры.

Отметим, ранее Ким Кардашян признавалась, что очень хочет помочь Канье Уэсту преодолеть биполярное расстройство, однако лечение бессильно до тех пор, пока он самостоятельно не признает проблему. Скандальные заявления мужа звезда объяснила тем, что его намерения и мысли часто противоречат высказываниям во время обострения болезни: "Те, кто близко знают Канье, понимают, что он порой говорит то, что не соответствует его намерениям".