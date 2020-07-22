После курьезных заявлений Канье Веста о разводе и абортах светская львица Ким Кардашян больше не смогла скрывать правду и призналась, что ее муж страдает биполярным расстройством. Звезда рассекретила, как болезнь влияет на жизнь семьи и пожаловалась, что никак не может помочь рэперу.

На днях кандидат в президенты США Канье Уэст сделал ряд курьезных заявлений, которые касались личной жизни Ким Кардашян. Он объявил, что на протяжении двух последних лет требует развода с женой из-за ревности, а во время первой беременности предостерег любимую от аборта. Инсайдеры объясняли скандальное поведение рэпера биполярным расстройством. Пролить свет на ситуацию взялась жена, чувства которой публично оскорбил муж. Ким опубликовала щемящее признание в инстаграм-сторис, подтвердив слухи о психическом расстройстве.

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Светская львица объявила, что ранее отказывалась комментировать болезнь Канье Уэста, ведь пыталась уберечь детей и уважала право мужа на конфиденциальность. Однако, похоже, высказывания рэпера во время очередного обострения биполярного расстройства перешли черту.

Ким Кардашян объяснила, что помочь любимому не может, пока он не признает проблему самостоятельно и не изъявит желание начать лечение. Похоже, этого в ближайших планах Канье нет. В то же время она заверила, что исполнитель – замечательный человек, однако его слова часто расходятся с реальными мыслями тогда, когда болезнь активируется.

Я понимаю, что Канье часто становится объектом критики, а его поведение иногда может вызвать противоречивые эмоции. Он замечательный, но сложный человек. Те, кто близко знают Канье, понимают, что он порой говорит то, что не соответствует его намерениям,

– написала Ким Кардашян.

Однако звезда поспешила заявить, что жизнь с биполярным расстройством – не приговор. Проблемы с психологическим здоровьем никак не влияют на мечты или идеи, которые он часто воплощает в реальность. Похоже, таким образом Ким попыталась намекнуть, что намерение Канье Уэста стать президентом США – вполне сознательное.