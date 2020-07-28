Близько тижня тому кандидат у президенти США Каньє Вест зробив низку скандальних заяв про особисте життя з дружиною Кім Кардашян. Ображена світська левиця прилетіла до штату Вайомінг й емоційно з'ясовувала стосунки з чоловіком, не стримуючи сліз.

Минулого тижня репер Каньє Вест, який балотується на пост президента США, наважився на відвертості в твіттері, заявивши прихильникам, що два роки вимагає розлучення з Кім Кардашян, а первістка пари 7 річну доньку Норт врятував від аборту. Репер погрожував дружині пролити світло на інші курйозні подробиці їхнього сімейного життя, проте за кілька днів привселюдно вибачився у мережі. Сама зірка пояснила повідінку чоловіка біполярним розладом.

Проте, як інформує видання Daily Mail, Кім Кардашян, схоже, прийняла вибачення коханого, адже в понеділок, 27 липня, прилетіла до нього у Вайомінг, аби з'ясувати стосунки особисто.

Важливо Кім Кардашян підтвердила біполярний розлад Каньє Веста: щемливе зізнання

Папараці вдалося підловити пару під час емоційного діалогу в автомобілі репера. Ця зустріч подружжя стала першою після зустрічі Каньє Веста з виборцями штату Південна Кароліна. До слова, саме після цієї публічної появи чоловіка Кім Кардашян, за його словами, намагалась приїхати до Вайомінга з лікарем.

Світська левиця під час розмови не стримувала сліз, а особиста зустріч далась подружжю нелегко.

Кім дуже емоційно переживає те, що відбувається. Кім виснажена, вона ображена на Каньє. До цього вона намагалася зв'язатися з ним багато разів, але він її просто ігнорував,

– розсекретили інсайдери.

Kim Kardashian Visits Kanye West in Wyoming https://t.co/Nx0Ddr3Rb3 — TMZ (@TMZ) July 28, 2020

Зазначимо, раніше Кім Кардашян зізнавалась, що дуже хоче допомогти Каньє Весту подолати біполярний розлад, проте лікування безсиле до того часу, поки він самостійно не визнає проблему. Скандальні заяви чоловіка зірка пояснила тим, що його наміри та думки часто суперечать висловлюванням під час загострення хвороби: "Ті, хто близько знають Каньє, розуміють, що він часом каже те, що не відповідає його намірам".