Відомий американський репер, чоловік світської левиці Кім Кардашян Каньє Вест офіційно зареєструвався кандидатом в президенти США. Днями він провів свою першу зустріч із виборцями, на якій поспілкувався про міжнародну торгівлю, ліцензійні права та аборти.

Зустріч пройшла в Exquis Event Center в місті Норт-Чарльстон штату Південна Королина. Каньє зареєстрував свою кандидатуру в останній можливий день – 15 липня 2020 року. Тепер від розпочав активну передвиборчу кампанію.

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Перед публікою Вест постав у бронежилеті з написом Security. На його потилиці було виголене число 2020. Відомо, що одним із пунктів у його планах є заборона абортів. У ході розмови він згадав про це та розповів власну сімейну історію. Колись його батько пропонував матері зробити аборт. Після цих слів репер розплакався.

Також артист заявив, що ні політика, ні країна, ні чинний президент Дональд Трамп, ні навіть він сам "не можуть звільнити народ".

Каньє додав, що єдине, що може дати нам свободу, – це слідування Божим заповітам.

Перша зустріч Каньє Веста з виборцями: дивіться відео онлайн

Що відомо про балотування Каньє Веста у президенти США?

Каньє Вест заявив, що балотуватиметься на пост глави держави 5 липня 2020 року. 15 липня він встиг подати документи до виборчого округу штату Оклахома. Саме цей день був останнім для реєстрації, в інших штатах репер вже не міг зареєструватися, оскільки термін подачі документів закінчився. Кандидат також заплатив реєстраційний внесок 35 тисяч доларів – понад 950 тисяч гривень.

Партія репера має назву BDY. Раніше він повідомляв, що повна назва – The Birthday Party, що перекладається як "Партія дня народження".