Несмотря на желание американского рэпера Канье Уэста стать президентом США, его жена Ким Кардашян пытается уберечь семью и самого мужа от любых провокаций. Женщина боится, что у него могут обостриться психические расстройства.

После первой встречи Канье Уэста с избирателями США в Южной Каролине, мужчина признался в твиттере, что Ким Кардашян разозлилась на него из-за ряда заявлений. Известно, что мужчина в своей речи перед американцами вспомнил о намерении сделать аборт, когда его любимая Ким была беременна первым ребенком Норт. Но мужчина якобы увидел знак "сверху" и изменил свое решение, в чем его тогда поддержала Ким.

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Похоже, светская львица никак не ожидала услышать от Канье правду, которую они берегли много лет вместе. Из-за этого она пыталась прилететь в Вайоминг и забрать его на лечение, сообщает Billboard.

Ким пыталась прилететь в Вайоминг с доктором, чтобы закрыть меня, как в фильме "Долой", потому что вчера я рыдал о том, как спас жизнь своей дочери,

– заявил Канье.

Рэпер также уточнил, что лента "Прочь" снята о нем и отметил, что попытался связаться с женой и тещей по телефону, однако те отказались с ним общаться. Кроме этого Канье Уэст упомянул в твиттере и сексуальную фотосессию жены Ким Кардашян для глянца Playboy.

"Я надеялся на Бога, на то, что мать Норт никогда не стала бы сниматься для Playboy", – прокомментировал рэпер.

Ким Кардашян для обложки журнала Playboy / Фото: Playboy

Впрочем, все "твиты" впоследствии были удалены, однако в американских СМИ их успели зафиксировать. Инсайдеры издания The Sun также добавляют, что Ким Кардашян угрожает рэпперу разводом, поскольку он не потянет пост президента из-за проблем с психикой.

"Ким добивается того, чтобы Канье выбыл из президентской гонки. Она пригрозила ему разводом... Вест позорит себя и свою семью, и Ким не хочет, чтобы это продолжалось", – рассказал инсайдер.

Что известно о намерении Канье Уэста стать президентом?

Новость о намерении Канье Уэста стать президентом США всколыхнула мир 7 июля. Тогда мужчина заявлял, что хочет баллотироваться как независимый кандидат. Его сразу поддержал знаменитый миллиардер Илон Маск, который через несколько дней открестился от своих слов, прочитав курьезную программу действий Канье Уэста в США. Там отмечалось, что рэпер собирается использовать модель Ваканды (государства из вселенной Marvel) для США, а также запретить аборты, вакцинации и смертную казнь. В своей программе он часто отсылался к молитве и обращению к Богу.

Впоследствии появилась новость о том, что Канье Уэст снимает свою кандидатуру с президентской гонки. Такие новости спровоцировали слова специалиста по подготовке к выборам Стива Кремера, который заверил, что Канье Уэст "вышел из гонки", чем разочаровал всю команду, которая работала над кампанией. Однако это все оказалось неправдой, поскольку 16 июля он официально зарегистрировал свою кандидатуру на выборах в США 2020.