Незважаючи на бажання американського репера Каньє Веста стати президентом США, його дружина Кім Кардашян намагається сім'ю та самого чоловіка від будь-яких провокацій. Жінка боїться, що у нього можуть загостритись психічні розлади.

Після першої зустрічі Каньє Веста з виборцями США у Південній Кароліні, чоловік зізнався у твіттері, що Кім Кардашян розлютилась на нього через низку заяв. Відомо, що чоловік у своїй промові перед американцями згадав про намір зробити аборт, коли його кохана Кім була вагітна першою дитиною Норт. Але чоловік начебто побачив знак "згори" і змінив своє рішення, у чому його тоді підтримала Кім.

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Схоже, світська левиця аж ніяк не очікувала почути від Каньє правду, яку вони берегли багато років разом. Через це вона намагалася прилетіти у Вайомінг і забрати його на лікування, повідомляє Billboard.

Кім намагалася прилетіти до Вайомінгу з доктором, щоб замкнути мене, як у фільмі "Геть", тому що вчора я ридав про те, як врятував життя своєї дочки,

– заявив Каньє.

Репер також уточнив, що стрічка "Геть" знята про нього та зазначив, що спробував зв'язатися з дружиною і тещею телефоном, проте ті відмовилися з ним спілкуватися. Окрім цього Каньє Вест згадав у твіттері і сексуальну фотосесію дружини Кім Кардашян для глянцю Playboy.

"Я сподівався на Бога, на те, що мати Норт ніколи не стала б зніматися для Playboy", – прокоментував репер.



Кім Кардашян для обкладинки журналу Playboy / Фото: Playboy

Втім, всі "твіти" згодом були видалені, однак в американських ЗМІ їх встигли зафіксувати. Інсайдери видання The Sun також додають, що Кім Кардашян погрожує реперу розлученням, оскільки він не потягне пост президента через проблеми з психікою.

"Кім домагається того, щоб Каньє вибув з президентської гонки. Вона пригрозила йому розлученням... Вест ганьбить себе і свою сім'ю, і Кім не хоче, щоб це тривало", – розповів інсайдер.

Що відомо про намір Каньє Веста стати президентом?

Новина про намір Каньє Веста стати президентом США сколихнула світ 7 липня. Тоді чоловік заявляв, що хоче балатуватись як незалежний кандидат. Його одразу підтримав знаменитий мільярдер Ілон Маск, який за кілька днів відхрестився від своїх слів, прочитавши курйозну програму дій Каньє Веста у США. Там зазначалось, що репер збирається використати модель Ваканди (держави із всесвіту Marvel) для США, а також заборонити аборти, вакцинування та смертну кару. У своїй програмі він часто відсилався до молитви та навернення до Бога.

Згодом з'явилась новина про те, що Каньє Вест знімає свою кандидатуру з президентської гонки. Такі новини спровокували слова фахівця з підготовки до виборів Стіва Кремера, який запевнив, що Каньє Вест "вийшов з перегонів", чим розчарував всю команду, яка працювала над кампанією. Проте це все виявилось неправдою, оскільки 16 липня він офіційно зареєстрував свою кандидатуру на виборах у США 2020.