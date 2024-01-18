Однак орхідея – це досить вибаглива рослина. Для того, щоб квітка пишно цвіла, її потрібно регулярно підживлювати та уникати деяких помилок у догляді. Яких саме, читайте у матеріалі.

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Прямі сонячні промені

Орхідея любить тепло та світло. Однак квітку не варто ставити на підвіконня, на яке потрапляє багато сонячних променів. Адже листя може отримати опіки, від яких потім зів'яне. Найкраще поставити орхідею в затінене місце, наприклад, на підвіконня, яке виходить на східну сторону.

Сухе повітря

Приміщення, у якому знаходиться орхідея, повинне бути достатньо вологе. Інакше рослина перестане розвиватися, а листя засохне. Тому якщо ви відчуваєте, що повітря сухе, то ретельно обприскуйте квітку.

Часті пересадки

Деякі кімнатні рослини потрібно пересаджувати кожного року. Однак орхідея цього не любить, оскільки під час процесу отримує великий стрес. Пересаджувати рослину варто після придбання, а потім вже тоді, коли розростеться коріння і горщик стане замалий.

Як правильно доглядати за орхідеєю / Фото Pixabay

Холодна та жорстка вода

Орхідею потрібно поливати водою кімнатної температури. Однак її варто ретельно прокип'ятити та відстояти, аби покращити стан. Холодна та жорстка вода викликає у рослини стрес.

Застій води у горщику

Від надлишку води коріння орхідеї починає гнити. Це зазвичай призводить до загибелі рослини. Квітку потрібно поливати тоді, коли земля буде сухою. Воду, яка залишиться, обов'язково необхідно злити.

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