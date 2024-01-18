Однако орхидея – это достаточно прихотливое растение. Для того, чтобы цветок пышно цвел, его нужно регулярно подкармливать и избегать некоторых ошибок в уходе. Каких именно, читайте в материале.
К слову Какая почва лучше подходит для орхидеи: важные советы для цветения растения
Прямые солнечные лучи
Орхидея любит тепло и свет. Однако цветок не следует ставить на подоконник, на который попадает много солнечных лучей. Ведь листья могут получить ожоги, от которых потом увядают. Лучше всего поставить орхидею в затененное место, например, на подоконник, выходящий на восточную сторону.
Сухой воздух
Помещение, в котором находится орхидея, должно быть достаточно влажным. Иначе растение перестанет развиваться, а листья засохнут. Поэтому если вы чувствуете, что воздух сухой, то тщательно опрыскивайте цветок.
Частые пересадки
Некоторые комнатные растения нужно пересаживать каждый год. Однако орхидея этого не любит, поскольку в процессе получает большой стресс. Пересаживать растение следует после приобретения, а потом уже тогда, когда разрастутся корни и горшок станет маловат.
Как правильно ухаживать за орхидеей / Фото Pixabay
Холодная и жесткая вода
Орхидею нужно поливать водой комнатной температуры. Однако ее следует тщательно прокипятить и отстоять, чтобы улучшить состояние. Холодная и жесткая вода вызывает у растения стресс.
Застой воды в горшке
От избытка воды корни орхидеи начинают гнить. Это обычно приводит к гибели растения. Цветок нужно поливать тогда, когда земля будет сухой. Оставшуюся воду обязательно необходимо слить.
Что поможет спасти листья и корни орхидеи
- Орхидея может начать сбрасывать листву по таким причинам : дефицит питательных веществ, вредители, гниение корней и болезни. Поэтому растение нужно постоянно подкармливать, осматривать и тщательно поливать.
- Избавиться от гнилых корней и увядших листьев поможет чесночная вода. В частности, ею нужно протирать листья орхидеи. Приготовить соответствующий раствор очень просто: нужно взять 1 зубчик чеснока, поставить его в блендер, добавить туда 500 миллилитров воды и все это сблендеровать.
- Чтобы в орхидее не желтели листья, не нужно переувлажнять почву и ставить растение в слишком солнечное место. Кроме того, не стоит перекармливать цветок питательными веществами.