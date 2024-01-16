Например, орхидея может начать сбрасывать листву. В таком случае либо происходит естественный процесс, либо растение заболело. О причинах опадания листьев и что с этим делать читайте в материале.
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Природные причины
Есть множество видов орхидеи. И у некоторых из них происходит сезонное опадания листьев. Растение избавляется от старых, чтобы развивались новые. Обычно этот процесс происходит 1 раз в год – перед цветением орхидеи. В таком случае волноваться не следует.
Корневая гниль
Корни орхидеи могут гнить из-за чрезмерного полива. Дело в том, что грибковые заболевания – то, что свойственно растению. Это приводит к тому, что сначала в орхидее начинают сохнуть и желтеть листья, а впоследствии они вообще опадают.
В таком случае цветок не всегда можно спасти. Однако попробовать следует. Прежде всего нужно обрезать гнилые корни орхидеи, затем пересадить растение в новый горшок. После этого цветок следует поливать 1 раз в неделю.
Опадание листьев орхидеи – распространенная проблема / Фото Canva
Недостаток питательных веществ
Орхидея требует регулярной прикормки. Ведь ей нужно достаточное количество питательных веществ. Дефицит может стать причиной опадания листьев. Когда орхидея цветет, ее следует подкармливать каждые 1-2 недели. Когда же растение находится в состоянии покоя, то реже – каждые 3-4 недели.
Появление вредителей
Часто из-за плохой подкормки орхидея страдает от вредителей. В частности, к опадению листьев приводят следующие: паутинный клещ, тля, трипсы и мучнистые черви. Поэтому цветок следует регулярно осматривать.
Болезни
Всегда неприятно, когда орхидея болеет. Ведь тогда возникает много заморочек. В частности, растение начинает сбрасывать листву.
- Бактериальная мягкая гниль. Признаками этой болезни являются почернение, пожелтение и загнивание листьев. Нужно избавиться от всех пораженных участков и продезинфицировать их. В частности, можно использовать перекись водорода.
- Синегнойная палочка. Во время этой болезни на листьях появляются пятна, кроме того, они начинают гнить. Способ лечения такой же, как при предыдущей болезни.
- Фузариозное увядание. Листья становятся бледными, дряблыми и сморщенными. От такой болезни орхидея может погибнуть. В этом случае цветок следует обрабатывать фунгицидом.
- Ячеистая гниль. Эта болезнь характеризуется бледно-желтыми листьями орхидеи, которые впоследствии начинают отпадать. Поврежденные участки также следует удалить и обработать фунгицидом.