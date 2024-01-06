В частности, если добавить в горшок много воды, то листья орхидеи начнут увядать, а корни – гнить. Эксперты рассказали, что может спасти растение.
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В орхидее гниют корни и увядает листья: что делать
Листья орхидеи могут увядать, если корни повреждены, или если плохо поглощается вода. Для начала необходимо срезать все гнилые корни, а остатки смыть с растения. Далее нужно сделать раствор из чеснока. Он поможет орхидее.
Подготовьте 1 зубчик чеснока, положите его в блендер и налейте туда 500 миллилитров воды. Все это нужно сблендеровать. Затем процедите остатки и добавьте воды. В результате у вас должно получиться 2 литра чесночной воды.
Как применить раствор
- Возьмите ватный диск и смочите его в чесночной воде. Протирать листья орхидеи необходимо с обеих сторон. Так вы избавитесь от вредителей и грибковых заболеваний.
- Смочите в растворе корни орхидеи. Их нужно держать там в течение 10 минут. Далее переложите корни в другую емкость, например в банку и залейте водой. Можете держать цветок на подоконнике. Когда пройдет неделя, подготовьте 1 литр воды, добавьте в нее 1 ложку риса и смешайте все это. Корни орхидеи должны находиться в растворе в течение 20 минут. Впоследствии растение нужно вытащить и переложить в банку. Процедуру можно повторять 1 раз в неделю.
Уход за орхидеей дома / Фото Pexels
Что еще может спасти листья и корни орхидеи
- Орхидеи поможет удобрение с куркумой. Возьмите 1 чайную ложку специи и добавьте в нее 0,5 литра воды. Раствор необходимо процедить и смочить в нем ватный диск. Далее тщательно протрите листья растения.
- Впоследствии орхидею нужно подержать в настое с куркумой в течение 30 минут. Затем переставьте цветок в емкость с водой и держите его в прохладном месте.
- Орхидею не стоит поливать с лейки. Подержите вазон в воде в течение 10-15 минут. Всегда тщательно поливайте цветок, чтобы не было слишком мало или слишком много воды. Поскольку из-за этого у растения начинают желтеть листья.