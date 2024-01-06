Зокрема, якщо додати у вазон забагато води, то листя орхідеї почне в'янути, а коріння – гнити. Експерти, розповіли, що може врятувати рослину.

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В орхідеї гниє коріння та в'яне листя: що робити

Листя орхідеї може зів'янути, якщо коріння – пошкоджене, або якщо погано поглинається вода. Спершу необхідно зрізати все гниле коріння, а залишки змити з рослини. Далі потрібно зробити розчин з часнику. Він допоможе орхідеї.

Підготуйте 1 зубчик часнику, покладіть його у блендер та налийте туди 500 мілілітрів води. Все це потрібно зблендерувати. Далі процідіть залишки та додайте води. В результаті у вас має вийти 2 літри часникової води.

Як застосувати розчин

Візьміть ватний диск та змочіть його у часниковій воді. Протирати листя орхідеї необхідно з обох боків. Так ви позбудетеся шкідників та грибкових захворювань. Змочіть у розчині коріння орхідеї. Його потрібно тримати там протягом 10 хвилин. Далі перекладіть коріння в іншу місткість, наприклад, у банку та залийте водою. Можете тримати квітку на підвіконні. Коли пройде тиждень, підготуйте 1 літр води, додайте у неї 1 ложку рису та змішайте це все. Коріння орхідеї має перебувати у розчині протягом 20 хвилин. Згодом рослину потрібно витягнути та перекласти в банку. Процедуру можете повторювати 1 раз на тиждень.

Догляд за орхідеєю вдома / Фото Pexels

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