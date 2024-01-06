Зокрема, якщо додати у вазон забагато води, то листя орхідеї почне в'янути, а коріння – гнити. Експерти, розповіли, що може врятувати рослину.
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В орхідеї гниє коріння та в'яне листя: що робити
Листя орхідеї може зів'янути, якщо коріння – пошкоджене, або якщо погано поглинається вода. Спершу необхідно зрізати все гниле коріння, а залишки змити з рослини. Далі потрібно зробити розчин з часнику. Він допоможе орхідеї.
Підготуйте 1 зубчик часнику, покладіть його у блендер та налийте туди 500 мілілітрів води. Все це потрібно зблендерувати. Далі процідіть залишки та додайте води. В результаті у вас має вийти 2 літри часникової води.
Як застосувати розчин
- Візьміть ватний диск та змочіть його у часниковій воді. Протирати листя орхідеї необхідно з обох боків. Так ви позбудетеся шкідників та грибкових захворювань.
- Змочіть у розчині коріння орхідеї. Його потрібно тримати там протягом 10 хвилин. Далі перекладіть коріння в іншу місткість, наприклад, у банку та залийте водою. Можете тримати квітку на підвіконні. Коли пройде тиждень, підготуйте 1 літр води, додайте у неї 1 ложку рису та змішайте це все. Коріння орхідеї має перебувати у розчині протягом 20 хвилин. Згодом рослину потрібно витягнути та перекласти в банку. Процедуру можете повторювати 1 раз на тиждень.
Догляд за орхідеєю вдома / Фото Pexels
Що ще може врятувати листя та коріння орхідеї
- Орхідеї допоможе добриво з куркуми. Візьміть 1 чайну ложку спеції та додайте до неї 0,5 літра води. Розчин необхідно процідити та змочити у ньому ватний диск. Далі ретельно протріть листя рослини.
- Згодом орхідею потрібно потримати у настої з куркуми протягом 30 хвилин. Потім переставте квітку у місткість з водою та тримайте її у прохолодному місці.
- Орхідею не варто поливати з лійки. Потримайте вазон у воді протягом 10-15 хвилин. Завжди ретельно поливайте квітку, щоб не було замало чи забагато води. Оскільки через це у рослини починає жовтіти листя.