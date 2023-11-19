Автори YouTube-каналу Mẹo vặt cuộc sống розповіли в одному з роликів, як врятувати пошкоджене листя орхідеї і відновити її коріння.

Теж корисно Як зрозуміти, що квітку треба терміново пересадити: поради, які збережуть улюблені вазони

Перед тим, як почати відрощувати нову кореневу систему, необхідно видалити старе та гниле коріння, кажуть експерти. Для цього не поливайте рослину п'ять днів. За цей час старе коріння засохне, тому його потрібно буде зрізати. Так залишиться лише здорове.

Допоможе рослині укорінитися органічне добриво, приготоване на основі куркуми.

Приготування добрива

Одну чайну ложку куркуми розчиніть у 0,5 літра води.

Процідіть розчин через марлю.

Замочіть ватний диск у рідині та протріть ним листя. Це сприятиме зростанню та відновленню орхідеї, а також допоможе позбавитися грибка.

Після цього помістіть рослину на 30 хвилин у настій з куркуми.

Далі покладіть орхідею в місткість, наповнену водою так, щоб вона покривала лише кінчики коріння. Періодично змінюйте воду. Рослину слід тримати у прохолодному сухому місці.

Після того, як коренева система відновиться, а листя квітки зміцніє, пересадіть її у горщик із субстратом.

До речі, раніше ми розповідали, як допомогти орхідеї розквітнути. А також — чому квітка може не цвісти. Тому, якщо у вас виникла така проблема, зберігайте.