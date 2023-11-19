Авторы YouTube-канала Mẹo vặt cuộc sống рассказали в одном из роликов, как спасти поврежденные листья орхидеи и восстановить ее корни.

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Перед тем, как начать отращивать новую корневую систему, необходимо удалить старые и гнилые корни, говорят эксперты. Для этого не поливайте растение пять дней. За это время старые корни засохнут, поэтому их нужно будет срезать. Так останется только здоровое.

Поможет растению укорениться органическое удобрение, приготовленное на основе куркумы.

Приготовление удобрения

Одну чайную ложку куркумы растворите в 0,5 литра воды.

Процедите раствор через марлю.

Замочите ватный диск в жидкости и протрите листья. Это будет способствовать росту и восстановлению орхидеи, а также поможет избавиться от грибка.

После этого поместите растение на 30 минут в настой из куркумы.

Далее положите орхидею в емкость, наполненную водой так, чтобы она покрывала только кончики корней. Периодически меняйте воду. Растение следует содержать в прохладном сухом месте.

После того, как корневая система восстановится, а листья цветка окрепнут, пересадите его в горшок с субстратом.

Кстати, раньше мы рассказывали, как помочь орхидеи расцвести. А также почему цветок может не цвести. Поэтому если у вас возникла такая проблема, сохраняйте.