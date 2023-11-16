24 Канал расскажет, как понять, что цветку необходима срочная пересадка. Эти советы помогут вам сберечь любимые вазоны.

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Когда пересаживать комнатное растение

Если у растения появляются темные, коричневые или желтые пятна на листьях, его необходимо срочно пересадить, говорят эксперты. Такие изменения означают, что корни начали гнить.

Если вы недавно купить цветок и поместили его в очень влагоемкую почву, то растение следует пересадить. Ведь комнатная культура любит сухую почву.

Также пересаживать растение придется, если вы неправильно подобрали горшок. Несоответствующая емкость может привести к быстрому пересыханию или переувлажнению почвы.

Пересадка цветов / Фото Pexels

Специалисты рекомендуют очень аккуратно освобождать корни от земли, чтобы не травмировать их. Так вы снизите риск гибели цветка. Кроме того, следует обработать растение специальными препаратами.

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