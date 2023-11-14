24 Канал подготовил для вас 5 простых советов, которые помогут поддерживать цветение герани.
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Советы, которые помогут герани постоянно цвести
- Убедитесь, что растение получает достаточное количество солнечного света. К примеру, в течение лета ей нужно 4-6 часов в день. Кроме того, герань будет лучше цвести, если вы не позволите почве пересохнуть.
- Не забывайте регулярно обрезать. Тогда свежие листья будут здоровее, крепче и будут поддерживать развитие и рост новых бутонов.
- Убедитесь, что почва хорошо дренирует. Если нет, то следует добавить органические материалы. Поскольку растение может вообще не зацвести на мокрой, заболоченной почве.
Красивая герань / Фото Canva
- Используйте удобрения. Избегайте удобрений с высоким содержанием азота, лучше всего подойдут растворимые, но не много. Так вы избежите ожогов растения.
- Пересадите старое растение. Выкопайте осенью, когда она отмирает или весной, когда начинает расти. Разорвите комок на части. Если крона одеревенела, используйте ручную вилку или секатор, чтобы разделить ее. Пересадите эти части и полейте. Вы также можете использовать удобрение на этом этапе.