Однак буває, що орхідея може захворіти. У такому випадку вже потрібно щось робити. Насправді причин, чому у рослини жовтіє листя є багато.

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Неправильний режим поливу

Ретельний полив – неймовірно важливий для орхідеї. Тому не варто нехтувати його правилами. Якщо поливати рослину з лійки, то кора достатньо не зволожиться. У такому випадку орхідея не отримує достатню кількість поживних речовин, тому листя й починає жовтіти. Горщик варто занурити у воду на 10-15 хвилин.

Також в орхідеї часто жовтіє листя через надмірний полив. Земля починає гнити, тому з'являється багато бактерій. Завжди перевіряйте, чи вологий ґрунт, перед тим як додати в нього води.

Догляд за орхідеєю / Фото Pixabay

Прямі сонячні промені

Якщо поставити орхідею на підвіконня, яке виходить на сонячну сторону, то листя може отримати опіки, а згодом – пожовтіти. Найкраще переставити рослину в інше місце, де є більше тіні. Не варто обрізати листочок, на який потрапила велика кількість сонячних променів. Згодом орхідея сама його підживить.

Помилки у додаванні добрив

До речі, підгодовувати орхідею також потрібно правильно. Зверніть увагу, що не всі добрива підходять цій рослині. Тому ретельно обирайте їх в магазині.

Якщо орхідею перегодувати, то вона простоїть рік або два. Потім у квітки почне жовтіти листя. Більше уваги добривам варто приділяти, коли орхідея звикне до нового місця.