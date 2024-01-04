Однако бывает, что орхидея может заболеть. В таком случае уже нужно что-то делать. На самом деле причин, почему у растения желтеют листья много.

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Неправильный режим полива

Тщательный полив – невероятно важен для орхидеи. Поэтому не следует пренебрегать его правилами. Если поливать растение из лейки, то кора достаточно не увлажнится. В таком случае орхидея не получает достаточное количество питательных веществ, поэтому листья и начинают желтеть. Горшок следует погрузить в воду на 10-15 минут.

Также в орхидее часто желтеют листья из-за чрезмерного полива. Земля начинает гнить, поэтому появляется много бактерий. Всегда проверяйте, влажная ли почва, прежде чем добавить в нее воду.

Уход за орхидеей / Фото Pixabay

Прямые солнечные лучи

Если поставить орхидею на подоконник, который выходит на солнечную сторону, то листья могут получить ожоги, а впоследствии – пожелтеть. Лучше всего переставить растение в другое место, где больше тени. Не стоит обрезать листик, на который попало большое количество солнечных лучей. Впоследствии орхидея сама его подпитает.

Ошибки в добавлении удобрений

Кстати, подкармливать орхидею тоже нужно правильно. Обратите внимание, что не все удобрения подходят этому растению. Поэтому тщательно выбирайте их в магазине.

Если орхидею перекормить, то она простоит год или два. Затем у цветка начнут желтеть листья. Больше внимания удобрениям следует уделять, когда орхидея привыкнет к новому месту.