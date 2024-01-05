В частности, он помогает избавиться от вредителей, которые могут погубить цвети и дезинфицирует землю. Кроме того, уничтожает плесень, которая время от времени собирается на вазонах. Далее читайте подробнее о пользе чеснока для комнатных растений.
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Как использовать чеснок в уходе за растениями
В уходе за комнатными растениями чеснок можно использовать по-разному. Если вы хотите избавиться от вредителей, то полейте вазоны чесночной водой. Подготовьте один маленький зубчик и натрите его на мелкой терке. Далее добавьте чеснок в емкость, наполненную 1 литром воды. Настой необходимо перемешать, настоять в течение суток и процедить. После этого им можно поливать растения.
Если вы хотите избавиться от налета или продезинфицировать почву, то здесь подойдет другой способ, более простой. Зубчик чеснока разрежьте на 5-6 частей. Затем хорошо закопайте его в горшок – где-то на глубину 2 сантиметра. Достать чеснок из земли нужно, как пройдет 5-6 дней, иначе она начнет гнить.
Еще несколько советов по уходу за растениями
- Комнатные растения не стоит поливать водой из-под крана, содержащей хлор и другие вредные компоненты. Они могут погубить вазоны. Лучше используйте талую воду. Ведь она менее опасна для цветов.
- Вазоны лучше поливать утром, а не вечером. Так растения успеют напитаться водой до ночи. Однако летом эксперты советуют вечерний полив. Тогда влага не сможет задержаться в земле и не запустит процесс гниения.
- Зимой растения нужно держать в помещении, куда попадает больше света. Ведь в этот период солнце светит меньше. Также не забывайте проветривать комнату. Однако следите за тем, чтобы не было сквозняков.