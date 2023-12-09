К примеру, плохая вода может привести к гибели растений. Она содержит вредные примеси, хлор и тяжелые металлы. Далее читайте о том, какой же водой не следует поливать вазоны.

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Какой водой нельзя поливать растения

Специалисты не рекомендуют поливать комнатные растения водой из-под крана. Ведь в ее составе есть хлор и другие вредные примеси, которые губят вазоны. Также лучше не использовать воду из колодца, потому что она имеет большое количество минералов.

Не стоит поливать цветы водой из озера или реки. В ней находится много вирусов и бактерий, от которых невозможно избавиться полностью.

Некоторые люди используют дистиллированную воду для полива комнатных растений. Однако она прекращает развитие цветов, поскольку не содержит солей, минералов и витаминов.

Вы можете поливать свои вазоны талой водой, ведь в ней почти отсутствуют вредные кислоты и соли. Поэтому растения будут расти, а не погибнут.

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