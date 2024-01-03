Интересно, что в уходе за вазонами можно использовать обычный майонез. Эксперты говорят, что им не нужно подпитывать почву. Соус пригодится совсем для другого. О чем идет речь, читайте дальше.

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Для чего майонез нужен комнатным растениям

Эксперты говорят, что майонезом необходимо протирать листья растений. Ведь на них постоянно собирается пыль. Нельзя позволять, чтобы грязь оставалась слишком долго на цветах. Иначе им будет сложно дышать.

Вода не всегда может забрать всю пыль, которая собралась на листьях растения за определенное время. С остатками грязи хорошо справится майонез. Листья будут оставаться чистыми и блестящими долгое время.

Майонез нужно смешать с теплой водой, взять сухую тряпку, смочить в ней раствор и протереть листья растения.

Каким растениям не подходит майонез

Майонезом не следует протирать растения, у которых слишком малые листики. Также соус не подходит фикусу, калатеи, алоказии, маранте, эхмеи, аспидистре, сансевьере и филодендрону. Ведь их листья – слишком чувствительны, поэтому могут порваться.