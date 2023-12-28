Комнатные растения обязательно следует подкармливать, когда начинается цветение. Чаще всего это осенне-весенний период. Когда же цветы находятся в состоянии покоя, их нужно беспокоить как можно меньше.

Полезно Орхидея будет цвести целый год: просто добавьте к растению это удобрение

Когда подкармливать растения

Пеларгонии, бальзамины, сенполии и традесканции – это растения, которые постоянно растут и развиваются. Они могут цвести в течение всего года, поэтому подпитывать землю нужно постоянно.

Глоксинии, цикламены, гиппеаструмы, орхидеи и кактусы зимой переходят в состояние покоя. В это время добавлять удобрения в горшок не следует. Подкормка нужна таким растениям, когда они начнут цвести.

Какие питательные вещества добавлять

Комнатным растениям необходимы вещества, содержащие азот, фосфор, калий, магний, железо, серу, кальций, марганец, бор, цинк и медь. Эти элементы помогают расти и цветению цветов. Кроме того, убивают вредителей.

Азот поддерживает рост растений.

Калий помогает бороться с грибковыми заболеваниями.

Фосфор необходим для обмена веществ в клетках растений.

В общем, если почва свежая, то в ней есть все необходимые растениям вещества. Однако впоследствии дефицит все равно происходит. Поэтому вносить удобрения нужно регулярно.

Вазоны дома / Фото Canva

Как узнать, что растениям не хватает подкормки

Растения чаще начинают болеть.

Цветы почти не развиваются, а бутоны – отсутствуют или опадают.

Растения медленнее растут.

Стебли начинают слабеть.

Новые листья – светлых оттенков и покрываются пятнами.

Какие есть удобрения

Удобрения могут быть органическими или минеральными. Это, например, навоз, куриный помет, растительный компост, аммиачная селитра, мочевина, суперфосфат и калийная селитра. Они содержат питательные вещества, необходимые комнатным растениям.

Для хорошего развития специалисты не рекомендуют поливать растения водой из-под крана, ведь она содержит хлор и вредные примеси. Также нельзя использовать воду из колодца, имеющую много минералов. Хорошо подходит талая вода.