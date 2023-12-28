Комнатные растения обязательно следует подкармливать, когда начинается цветение. Чаще всего это осенне-весенний период. Когда же цветы находятся в состоянии покоя, их нужно беспокоить как можно меньше.
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Когда подкармливать растения
Пеларгонии, бальзамины, сенполии и традесканции – это растения, которые постоянно растут и развиваются. Они могут цвести в течение всего года, поэтому подпитывать землю нужно постоянно.
Глоксинии, цикламены, гиппеаструмы, орхидеи и кактусы зимой переходят в состояние покоя. В это время добавлять удобрения в горшок не следует. Подкормка нужна таким растениям, когда они начнут цвести.
Какие питательные вещества добавлять
Комнатным растениям необходимы вещества, содержащие азот, фосфор, калий, магний, железо, серу, кальций, марганец, бор, цинк и медь. Эти элементы помогают расти и цветению цветов. Кроме того, убивают вредителей.
- Азот поддерживает рост растений.
- Калий помогает бороться с грибковыми заболеваниями.
- Фосфор необходим для обмена веществ в клетках растений.
В общем, если почва свежая, то в ней есть все необходимые растениям вещества. Однако впоследствии дефицит все равно происходит. Поэтому вносить удобрения нужно регулярно.
Вазоны дома / Фото Canva
Как узнать, что растениям не хватает подкормки
- Растения чаще начинают болеть.
- Цветы почти не развиваются, а бутоны – отсутствуют или опадают.
- Растения медленнее растут.
- Стебли начинают слабеть.
- Новые листья – светлых оттенков и покрываются пятнами.
Какие есть удобрения
Удобрения могут быть органическими или минеральными. Это, например, навоз, куриный помет, растительный компост, аммиачная селитра, мочевина, суперфосфат и калийная селитра. Они содержат питательные вещества, необходимые комнатным растениям.
Для хорошего развития специалисты не рекомендуют поливать растения водой из-под крана, ведь она содержит хлор и вредные примеси. Также нельзя использовать воду из колодца, имеющую много минералов. Хорошо подходит талая вода.