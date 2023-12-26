Эксперты поделились органическим удобрением, которое нужно добавить в орхидею. Оно поможет корням растения хорошо развиваться, а листьям – быть всегда свежими.

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Как приготовить удобрение для орхидеи

Для того чтобы приготовить удобрение, возьмите: 2 зубчика чеснока, 30 граммов свежих помидоров и 3 литра воды. Сначала нужно нарезать чеснок и поместить его в блендер. Дальше то же самое сделайте с помидорами. Добавьте в сосуд 0,5 литра воды и сблендеруйте. Текстура должна быть как в пюре. Затем смесь необходимо процедить через сито и залить в емкость, наполненную 2,5 литрами воды.

Как применить удобрение

Смачивайте удобрением ватный диск и протирайте им листья орхидеи 1 раз в месяц. Хорошо обрабатывайте смесью растение с обеих сторон. Это поможет избавиться от различных болезней и вредителей.

Поливайте орхидею удобрением 1 раз в две недели, чтобы укрепить корни и основу растения. Кроме того, этот метод способствует росту цветка.

Наливайте удобрение в разбрызгиватель и распыляйте его по всей орхидее каждые 2 недели. Это спасет листья от грязи и вредителей.

Держите орхидею на подоконнике, который выходит на запад или на восток. Ведь так на растение попадает меньшее количество солнечных лучей. Обязательно закрывайте окна жалюзями или шторами и регулярно опрыскивайте листики водой. В противном случае орхидея может получить ожоги.