Раньше мы рассказывали, какие лучшие места для орхидеи в доме. Сегодня читайте о том, куда же не следует ставить этот цветок.

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Где нельзя ставить орхидею

Не стоит ставить орхидею у окна, выходящего на юг. Ведь сильное полуденное солнце вредит растению. Так оно может перестать цвести. Кроме того, этот чувствительный цветок не любит места, где сквозняк или где слишком холодно. Орхидеи нужно много свободного места, чтобы не касаться других растений.

Не советуют также держать орхидею на кухне. Ведь если вы храните фрукты и овощи в полиэтиленовых пакетах, они могут навредить растению.

Орхидея хорошо украсит ваше пространство / Фото Unsplash

Важные правила ухода за растением

Место, где стоит орхидея, должно быть хорошо освещено, туда не должно поступать прямых солнечных лучей. Лучше всего подойдет подоконник, выходящий на запад или на восток. Кстати, хорошо орхидеи цветут, когда есть шторы или жалюзи.

В жаркие летние дни этот цветок следует регулярно опрыскивать, чтобы листики не перегрелись на солнце. Кроме того, орхидею следует регулярно проветривать. Так она защищена от грибковых инфекций.