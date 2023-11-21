24 Канал расскажет, в каких комнатах лучше всего держать орхидею. Растение будет хорошо цвести, а также – будет полезно для хозяев дома.

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Ванная комната

Для хорошего цветения орхидеи нужен влажный воздух. Вот почему ванная – идеальное место для этого растения. Если там нет окон, то иногда нужно выставлять на цветок косвенный солнечный свет.

Спальня

Орхидея создает спокойную атмосферу в комнате. Она потребляет кислород ночью, а производит его днем. Растение также повышает уровень влажности, поэтому предотвращает развитие респираторных инфекций и раздражения. Лучше всего поставить орхидею у окна, но следите, чтобы не было сквозняков.

Орхидея дома / Фото Canva

Рабочее место

Обычно в этой комнате достаточно дневного света, который так необходим орхидеи. Если же нет, то иногда переставляйте растение в более освещенное место. Кстати, орхидея хорошо влияет на эффективность человека.

Гостиная

Орхидея любит светлые места, где нет прямых солнечных лучей. Ибо листья могут получить ожоги. Идеальная температура комнаты для растения – от 20 до 22 градусов. Поэтому не стоит ставить ее близко к батарее.