24 Канал розкаже, у яких кімнатах найкраще тримати орхідею. Рослина гарно цвістиме, а також – буде корисною для господарів дому.

До слова Мають бути вдома у кожного: 5 невибагливих кімнатних рослин, які прикрасять вашу оселю

Ванна кімната

Для гарного цвітіння орхідеї потрібне вологе повітря. Ось чому ванна кімната – ідеальне місце для цієї рослини. Якщо там немає вікон, то час від часу потрібно виставляти на квітку непряме сонячне світло.

Спальня

Орхідея створює спокійну атмосферу в кімнаті. Вона споживає кисень вночі, а виробляє його вдень. Рослина також підвищує рівень вологості, тому запобігає розвитку респіраторним інфекціям і подразненням. Найкраще поставити орхідею біля вікна, але слідкуйте, щоб не було протягів.

Орхідея вдома / Фото Canva

Робоче місце

Зазвичай, у цій кімнаті достатньо денного світла, яке так необхідне орхідеї. Якщо ж ні, то час від часу переставляйте рослину у більш освітлене місце. До речі, орхідея гарно впливає на продуктивність людини.

Вітальня

Орхідея любить світлі місця, де немає прямих сонячних променів. Бо листя може отримати опіки. Ідеальна температура кімнати для рослини – від 20 до 22 градусів. Тому не варто ставити її близько до батареї.