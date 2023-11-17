24 Канал розкаже, які непримхливі кімнатні рослини мають бути вдома у кожного.

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Невибагливі кімнатні рослини

Калатея має зелені та лавандові відтінки. Рослина гарно прикрасить та урізноманітнить кімнату. Для хорошого цвітіння потрібен щотижневий полив та непряме сонячне світло.

Урізноманітнить вашу кімнату / Фото Canva

Традесканція добре виносить спекотне літо та прохолодну зиму. Крім того, росте в будь-якому місці квартири. Найкраще традесканції цвітуть при яскравому світлі без прямих сонячних променів.

Росте в будь-якому місці квартири / Фото Canva

Кактуси та сукуленти вважаються одними із найменш вибагливих кімнатних рослин. Адже їм достатньо всього лиш трошки води та непрямого сонячного світла.

Невибагливі рослини / Фото Canva

Монстера Деліціоза також додасть нових фарб кімнаті. Рослина потребує щотижневого поливу та непрямого сонячного світла. Вона не лише красива, але й неймовірно швидко росте.

Неймовірно швидко росте / Фото Canva

Сансев’єрія добре росте як на сонці, так і в тіні. Рослина переносить сухе повітря, протяги, рідкий полив. Крім того, їй достатньо світла від лампи.

Росте як на сонці, так і в тіні / Фото Canva