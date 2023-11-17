24 Канал расскажет, какие неприхотливые комнатные растения должны быть дома у каждого.

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Неприхотливые комнатные растения

Калатея имеет зеленые и лавандовые оттенки. Растение хорошо украсит и разнообразит комнату. Для хорошего цветения требуется еженедельный полив и косвенный солнечный свет.

Разнообразит вашу комнату / Фото Canva

Традесканция хорошо выносит жаркое лето и прохладную зиму. Кроме того, произрастает в любом месте квартиры. Лучше всего традесканции цветут при ярком свете без прямых солнечных лучей.

Растет в любом месте квартиры / Фото Canva

Кактусы и суккуленты считаются одними из наименее требовательных комнатных растений. Ведь им достаточно всего немного воды и косвенного солнечного света.

Неприхотливые растения / Фото Canva

Монстера Делициоза также придаст новые краски комнате. Растение требует еженедельного полива и косвенного солнечного света. Она не только красива, но и невероятно быстро растет.

Невероятно быстро растет / Фото Canva

Сансевьерия хорошо растет как на солнце, так и в тени. Растение переносит сухой воздух, сквозняки, жидкий полив. Кроме того, ей достаточно света от лампы.

Растет как на солнце, так и в тени / Фото Canva