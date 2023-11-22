Раніше ми розповідали, які найкращі місця для орхідеї у домі. Сьогодні читайте про те, куди ж не слід ставити цю квітку.

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Де не можна ставити орхідею

Не варто ставити орхідею біля вікна, що виходить на південь. Адже сильне полуденне сонце шкодить рослині. Так вона може перестати цвісти. Крім того, ця чутлива квітка не любить місця, де протяг або де занадто холодно. Орхідеї потрібно багато вільного місця, щоб не торкатися інших рослин.

Не рекомендують також тримати орхідею на кухні. Адже якщо ви зберігаєте фрукти та овочі в поліетиленових пакетах, то вони можуть нашкодити рослині.

Орхідея гарно прикрасить ваш простір / Фото Unsplash

Важливі правила догляду за рослиною

Місце, де стоїть орхідея, повинне бути добре освітлене, туди не мають надходити прямі сонячні промені. Найкраще підійде підвіконня, яке виходить на захід або на схід. До речі, добре орхідеї цвітуть, коли є штори або жалюзі.

У жаркі літні дні цю квітку слід регулярно обприскувати, щоб листочки не перегрілися на сонці. Крім того, орхідею варто регулярно провітрювати. Так вона захищена від грибкових інфекцій.