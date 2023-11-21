Если хорошо ухаживать за орхидеей, цветок может снова зацвести. Необходимо стимулировать рост орхидеи. 24 Канал подготовил советы, которые помогут вам в этом.

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Проверьте шипы

Шипы должны быть зеленые, толстые и жесткие на ощупь. Тогда они здоровы. Если же шипы коричневые или желтые, то они не дадут новых бутонов. Проблема может быть, например, в освещении. Если его недостаточно или слишком много, то орхидея ослабевает. Появляются тонкие и короткие шипы.

Подстригайте шипы

Если долго не подстригать шипы, это может негативно повлиять на рост орхидеи. Следует после того, как цветок перейдет в состояние покоя, обрезать коричневые шипы у основания. Если же они зеленые – на 2,5 сантиметра выше узла.

Правильный уход за орхидеей / Фото Canva

Стерилизуйте инструменты

Промойте их под горячей водой, протрите мылом и снова промойте. Влагу следует высушить чистым бумажным полотенцем. Включите газовую плиту и поместите лезвия своих инструментов под прямое пламя всего на несколько секунд. Далее положите на бумажное полотенце и дайте им остыть.

Стимулируйте шипы холодным воздухом

Поместите орхидею в прохладное место вашего дома примерно на неделю. Но избегайте вентиляторов или кондиционеров. Оптимальная температура ночью – от 60 до 70 градусов по Фаренгейту.

Важно также правильно ухаживать за корнями орхидеи. Раньше мы рассказывали, какое удобрение может спасти поврежденные листья цветка и восстановить его корни.