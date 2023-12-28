Кімнатні рослини обов'язково слід підживлювати, коли починається цвітіння. Найчастіше це осінньо-весняний період. Коли ж квіти перебувають у стані спокою, їх потрібно турбувати якнайменше.

Корисно Орхідея цвістиме цілий рік: просто додайте до рослини це добриво

Коли підгодовувати рослини

Пеларгонії, бальзаміни, сенполії та традесканції – це рослини, які постійно ростуть та розвиваються. Вони можуть цвісти протягом всього року, тому підживлювати землю необхідно постійно.

Глоксинії, цикламени, гіппеаструм, орхідеї та кактуси взимку переходять у стан спокою. В цей час додавати добрива у горщик не варто. Підгодівля потрібна таким рослинам, коли вони почнуть цвісти.

Які поживні речовини додавати

Кімнатним рослинам необхідні речовини, які містять азот, фосфор, калій, магній, залізо, сірку, кальцій, марганець, бором, цинком та мідь. Ці елементи допомагають росту та цвітінню квітів. Окрім того, вбивають шкідників.

Азот підтримує ріст рослин.

Калій допомагає боротися з грибковими захворюваннями.

Фосфор необхідний для обміну речовинами в клітинах рослин.

Загалом, якщо ґрунт свіжий, то у ньому є всі необхідні рослинам речовини. Однак згодом дефіцит все одно стається. Тому вносити добрива потрібно регулярно.

Вазони вдома / Фото Canva

Як дізнатися, що рослинам не вистачає підживи

Рослини частіше починають хворіти.

Квіти майже не розвиваються, а бутони – відсутні або обпадають.

Рослини повільніше ростуть.

Стебла починають слабнути.

Нове листя – світлих відтінків та покривається плямами.

Які є добрива

Добрива можуть бути органічними або мінеральними. Це, наприклад, гній, курячий послід, рослинний компост, аміачна селітра, сечовина, суперфосфат та калійна селітра. Вони містять поживні речовини, які необхідні кімнатним рослинам.

Для хорошого розвитку фахівці не рекомендують поливати рослини водою з-під крана, адже вона містить хлор та шкідливі домішки. Також не можна використовувати воду з колодязя, яка має багато мінералів. Добре підходить тала вода.