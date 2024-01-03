Цікаво, що у догляді за вазонами можна використовувати звичайний майонез. Експерти кажуть, що ним не потрібно підживлювати ґрунт. Соус згодиться зовсім для іншого. Про що йде мова, читайте далі.

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Для чого майонез потрібен кімнатним рослинам

Експерти кажуть, що майонезом необхідно протирати листя рослин. Адже на ньому постійно збирається пил. Не можна дозволяти, щоб бруд залишався занадто довго на квітах. Інакше їм буде складно дихати.

Вода не завжди може забрати весь пил, який назбирався на листі рослини за певний час. З залишками бруду гарно справиться майонез. Листя залишатиметься чистим та блискучим довгий час.

Майонез потрібно змішати з теплою водою, взяти суху ганчірку, змочити у ній розчин та протерти листя рослини.

Яким рослинам не підходить майонез

Майонезом не варто протирати рослини, у яких занадто малі листочки. Також соус не підходить фікусу, калатеї, алоказії, маранті, ехмеї, аспідістрі, сансевієрі та філодендрону. Адже їхнє листя – занадто чутливе, тому може порватися.