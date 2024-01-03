Орхідея – досить примхлива квітка. Тому в домі їй потрібно створити комфортні умови для цвітіння. Важливими є регулярний полив, освітлення, вологість та підгодівля поживними речовинами.

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Який ґрунт підходить для орхідеї

Грунт повинен бути таким, щоб туди могло проникати повітря. Завдяки цьому орхідея добре розвиватиметься. Ця рослина любить вологу, однак, важливо не перестаратися. Оскільки тоді квітка може захворіти. Тому необхідно, щоб субстрат добре вбирав та віддавав воду. Крім того, він повинен містити поживні речовини.

Який субстрат обрати

Кора – один із головних елементів субстрату. Її можна брати з землі або з повалених дерев. Свіжа кора не підходить, тому що містить смолу. Важливо перевірити, чи вона не захворіла.

– один із головних елементів субстрату. Її можна брати з землі або з повалених дерев. Свіжа кора не підходить, тому що містить смолу. Важливо перевірити, чи вона не захворіла. Також до субстрату часто додають мох-сфагнум . Найменша кількість шкідників у ньому восени, коли вже вдарять перші морози. Візьміть зелену частину моху та покладіть у поліетиленовий пакет. Тримайте на балконі, у морозильній камері або у підвалі.

. Найменша кількість шкідників у ньому восени, коли вже вдарять перші морози. Візьміть зелену частину моху та покладіть у поліетиленовий пакет. Тримайте на балконі, у морозильній камері або у підвалі. У торфі велика вологомісткість, також туди добре проникає повітря.

велика вологомісткість, також туди добре проникає повітря. Підходить і коріння папороті . Його потрібно помити від землі та просушити. Якщо коріння товсте, то розріжте на маленькі частини.

. Його потрібно помити від землі та просушити. Якщо коріння товсте, то розріжте на маленькі частини. У деревному вугіллі є багато корисних для орхідеї речовин.

Орхідея – популярна кімнатна рослина / Фото Canva

Чим підживити орхідею для хорошого цвітіння