Для цього орхідеї треба підгодувати корисними речовинами. Є дуже прості органічні сполуки, які продовжать тривалість цвітіння орхідей.

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Чим підживити орхідеї

Автори ролика зазначили, що орхідеї треба підгодувати розчином листя берези та деревного попелу. Зокрема, листя берези цінне тим, що у ньому є чимало корисних речовин. Йдеться про калій, магній, кальцій та марганець.



Листя берези / Фото Freepik

Вони потрібні, щоб орхідеї цвіли, а ґрунт – був у кращому стані. А от деревний попіл містить окрім калію, кальцію, магнію та марганцю, ще сірку, залізо та фосфор.



Деревний попіл / Фото Kvitka.info

Щоб приготувати розчин, треба взяти 1 столову ложку сушеного листя берези та пів ложки деревного попелу. Ці речовини треба залити 1 літром гарячої води.

Розбавте та залиште, нехай бродить кілька годин. Після цього розчин треба процідити.

Рештки можна ще використати. Просто поставте їх у землю біля коріння.

біля коріння. Після цього до розчину треба додати ще 2 літри води.

Орхідеї підживлюють цим засобом 1 раз у місяць.

До речі, якщо ви вирощуєте також і орхідеї, вам може бути цікаво, чим їх укрити на зиму.