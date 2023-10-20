Для этого орхидеи нужно прикормить полезными веществами. Есть очень простые органические соединения, которые продлят продолжительность цветения орхидей.

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Чем подпитать орхидеи

Авторы ролика отметили, что орхидеи нужны подкормить раствором листья березы и древесной золы. В частности, листья березы ценны тем, что в нем есть немало полезных веществ. Речь идет о калии, магнии, кальции и марганце.



Листья березы / Фото Freepik

Они нужны, чтобы орхидеи цвели, а почва – была в лучшем состоянии. А вот древесная пепел содержит кроме калия, кальция, магния и марганца, еще серу, железо и фосфор.



Древесная зола / Фото Kvitka.info

Чтобы приготовить раствор, нужно взять 1 столовую ложку сушеных листьев березы и полложки древесной золы. Эти вещества нужно залить 1 литром горячей воды.

Разбавьте и оставьте, пусть бродит несколько часов. После этого раствор нужно процедить.

Остатки можно использовать. Просто поставьте их в землю у корней.

у корней. После этого к раствору нужно добавить еще 2 литра воды.

Орхидеи подкармливают этим средством 1 раз в месяц.

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