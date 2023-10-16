Гортензії вкривають, коли почалися перші осінні заморозки. Зазвичай це відбувається у жовтні, на півдні може бути пізніше. Як саме це робити та які види гортензій першочергово потребують укриття – розповість 24 Канал.

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Які види гортензій потребують укриття

Фахівці діляться, що з тих видів, які переважно садять в Україні, потребують укриття на зиму лише гортензія широколиста та гортензія Саржента. І звісно, всі молоді рослини.

Спершу гортензії захищають від морозів сухим листям і агроволокном, якщо надворі сухо. Коли з'являються заморозки, варто укрити рослини поліетиленом або іншим матеріалом, який не пропускає воду.

Також можна використати:

Тирсу;

гілки хвойних дерев;

рубероїд – спеціальний покривальний матеріал;

мішковину;

сухе листя каштана та клена.

Як саме укривати гортензії на зиму

Молоді саджанці не потребують великого догляду на зиму. Буде достатньо просто підгорнути їх та замульчувати товстим шаром сухого листя.

Щоб захистити від морозів деревоподібні гортензії, існує спосіб укриття на щиті. Перед цим троянди бажано зв'язати докупи та пригнути до землі. Тоді встановити дерев'яні дошки на кущ з листям так, щоб утворився трикутник. До нього можна прикріпити ялинове гілля. Зверху на каркас чіпляємо лутрасил – м'яке полотно для захисту рослин. Можуть бути й інші матеріали.



Укриття гортензій до зими / Фото Vse.roste

Гортензії Саржента теж потребують захисту на зиму. Їм ідеально підійде повітряно-сухий метод. Рослину укривають агроволокном, але так, щоб залишилась відстань до пагонів 10-15 сантиметрів. Зверху ставлять металеву сітку у вигляді циліндра, до якої кріплять хвою або сухе листя. Тоді зверху все накривають поліетиленом та зафіксовують.

Для укриття газону теж існують деякі прості правила. Його треба покрити, аби він пережив мороз.