Похороны известного юмориста Михаила Жванецкого состоялись 9 ноября в Москве, Россия. Прощание было закрытым для поклонников из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

87-летнего мужчину похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с режиссером Марком Захаровым и актрисой Галиной Волчек. Об сообщают в Интерфакс.

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"На Новодевичьем кладбище в Москве завершились похороны народного артиста России, писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Его могила находится на пятом участке рядом с захоронениями художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек", – говорится в агентстве.

По словам писателя Олега Сташкевич церемония прощания была открыта только для родных и близких. Поклонники и журналисты не смогли попасть на похороны из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице России. Впрочем, по информации издания "Комсомольская правда", на кладбище достаточно многолюдно. Среди тех, кто провел юмориста "в последний путь", можно было увидеть Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Также в список приглашенных на церемонию входили друзья Жванецкого из России: тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, директор Всемирного клуба одесситов Григорий Барац, драматург Евгений Гришковец, артистка Клара Новикова, актер Леонид Ярмольник, аниматор Юрий Норштейн, журналист Юрий Рост.

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