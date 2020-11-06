В возрасте 86 лет ушел из жизни писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Его цитаты и меткие высказывания знакомы многим. А знаменитые фразы Жванецкого, наполнены жизненной мудростью, стали признанными афоризмами.

Михаил Жванецкий родился в Одессе. Окончил Одесский институт инженеров морского флота. В 1964 году Жванецкий переехал в Ленинградский театр миниатюр по приглашению Аркадия Райкина.

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После начала самостоятельных выступлений работал в Одесской областной филармонии, Московском театре "Эрмитаж". В 1988 году основал Московский театр миниатюр.

До последних лет вел на телевидении программу "Дежурный по стране". Выходила она на канале "Россия 1" до декабря 2019 года. Последнее выступление сатирика состоялось Киеве в июне 2019 года.



Умер Михаил Жванецкий

Летом 2015 Министерство культуры Украины включило сатирика в "белый список" артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против "агрессии, оккупации и аннексии".

В начале октября стало известно, что Михаил Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери трудоспособности.

Редакция LifeStyle собрала подборку легендарных и ярких цитат и афоризмов Михаила Жванецкого.

Самые яркие цитаты Михаила Жванецкого

"Прошлая жизнь как старое авто – любоваться можно, но ездить – нет. Отъездили".

"Только в день рождения узнаешь, сколько в мире ненужных вещей".

"Если ты споришь с идиотом, то, вероятней всего, то же самое делает и он".

"Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей".

"Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут".

"Чистая совесть – признак плохой памяти".

"Концов счастливых не бывает. Если счастлив, значит не конец".

"Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку – надо, чтобы он в ответ подал свою".

"Ну хоть пять минут в сутки подумайте о себе плохо. Когда о тебе плохо думают – это одно ... Но сам о себе пять минут в день ... Это тридцати минут бега".

"Раб начинает так:" Они виноваты в том, что я ... ". Свободный:" Я виноват в том, что я ... ".

"Добpо всегда побеждает зло. Значит, кто победил – тот и добрый".

"Юмор – это спасение. А слезы – это жизнь. Поэтому смех сквозь слезы – наше самое главное достижение за все годы существования".

"В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места".

"Не спрашивай мнения у тех, кто согласен, спрашивай у тех, кто отрицает".

"Если не очень хочешь, не очень получаешь".

"Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо".

"Делай, что говоришь! Но не говори, что делаешь".

"Имей совесть и делай что хочешь».

"Удача улыбается смелым ... А потом долго ржет над ними!".

"Конечно же, время лечит, но, когда вы вылечитесь, оно уйдет от вас тоже".

"Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно".

"Ненависть – это любовь, искалеченная обидой".

"Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Идти от плохого человека. Их много".

"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".



Самые яркие цитаты Михаила Жванецкого

Цитаты Михаила Жванецкого об Одессе и Украине

"В Одессе: "Сколько стоят помидоры?" – спрашивают на Привозе. "Прошу шесть, отдам за пять". – "Ну тогда куплю за четыре, держи три".

"У нас в Одессе быстро поднятое не считается упавшим".

"Но нет одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывает смех, а есть шутки, вызывающие улыбку сострадания".

"У России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону – озлобленное населения".

"Мне нравилось видеть людей на Майдане. Я видел народ. Я давно не видел народ".

"Кто я такой, кроме того, что еврей. Конечно, украинец. Это в Америке я русский. Сейчас за еврея в России, за русского в Америке можно получить по роже. Так что выбираем среднее. Так чего там притворяться. Нос и язык говорят сами. На языке, который обладает мной, говорят только в Украины, и только в одном месте ".

"Наша любовь с Украиной взаимная. Я и не знал, что есть Жванецкое городище. Было бы приятнее, чтобы в мою честь".

Цитаты Михаила Жванецкого о женщинах

"И то, что они целуют вас, ничего не значит, и то, что они выходят за вас, ничего не значит. Всю жизнь будете думать, что она вас любит, и она вам это говорит, и не узнаете правды, и проживете счастливо ".

"Ты женщина, ты должна: раз – лежать, и два – тихо».

"Хорошенькую женщину надо подержать на морозе, подождать, пока ее немного присыплет снегом, затем принести в помещение и быстро целовать, пока она не оттаяла. Они очень вкусные со снежком к своим сорока и к вашим пятидесяти".

"Я тебя настолько изучил. Я один знаю, что поцеловать, чтобы ты замолчала, и на что нажать, чтобы ты начала говорить".

"Вино – как женщина. Только перебродив, оно приобретает настоящий вкус".

"Женщину легче поменять, чем понять".

"Кто женился на молодой, расплатился сполна: она его никогда не увидит молодым, он ее никогда не увидит старой".

"Любить – значит говорить с каждым пальчиком отдельно".

"Она с собой несла три радости: приезд, пребывание и отъезд".

"Лучшие женщины смотрят вам прямо в глаза, что бы вы с ними не делали".

"Мадам, мы с вами прекрасно дополняем друг друга. Я умный, веселый, добрый, сообразительный, незлопамятный, терпеливый, интеллигентный, верный, надежный, талантливый..."