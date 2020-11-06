У віці 86 років з життя пішов письменник-сатирик Михайло Жванецький. Його цитати і влучні вислови знайомі багатьом. А знамениті фрази Жванецького наповнені життєвою мудрістю та стали визнаними афоризмами.

Михайло Жванецький народився в Одесі. Закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту. У 1964 році Жванецького він переїхав у Ленінградський театр мініатюр за запрошенням Аркадія Райкіна.

До теми Помер гуморист Михайло Жванецький

Після початку самостійних виступів працював в Одеській обласній філармонії, Московському театрі "Ермітаж". У 1988 році заснував Московський театр мініатюр.

До останніх років вів на телебаченні програму "Черговий по країні". Виходила вона на каналі "Росія 1" до грудня 2019 року. Останній виступ сатирика відбувся Києві у червні 2019 року.



Помер Михайло Жванецький

Влітку 2015 року Міністерство культури України включило сатирика в "білий список" артистів, які підтримують територіальну цілісність країни і виступають проти "агресії, окупації і анексії".

На початку жовтня стало відомо, що Михайло Жванецький завершив концертну діяльність через вік і втрати працездатності.

Біографія гумориста Помер Михайло Жванецький: біографія та особисте життя гумориста

Редакція LifeStyle зібрала добірку легендарних та яскравих цитат та афоризмів Михайла Жванецького.

Найяскравіші цитати Михайла Жванецького

"Минуле життя як старе авто – милуватися можна, але їздити – ні. Від'їздили".

"Тільки в день народження дізнаєшся, скільки в світі непотрібних речей".

"Якщо ти сперечаєшся з ідіотом, то, ймовірно, те ж саме робить і він".

"Ніколи не перебільшуйте дурість ворогів і вірність друзів".

"Нічого страшного, якщо над тобою сміються. Набагато гірше, коли над тобою плачуть".

"Чиста совість – ознака поганої пам'яті".

"Кінців щасливих не буває. Якщо щасливий, значить не кінець".

"Щоб врятувати потопаючого, недостатньо протягнути руку – треба, щоб він у відповідь подав свою".

"Ну хоч п'ять хвилин на добу подумайте про себе погано. Коли про тебе погано думають – це одне...Але сам про себе п'ять хвилин в день...Це як тридцять хвилин бігу".

"Раб починає так: "Вони винні в тому, що я...". Вільний: "Я винен в тому, що я...".

"Добpо завжди перемагає зло. Значить, хто переміг – той і добрий".

"Гумор – це порятунок. А сльози – це життя. Тому сміх крізь сльози – наше найголовніше досягнення за всі роки існування".

"У житті завжди є місце подвигу. Треба тільки бути подалі від цього місця".

"Не питай думки у тих, хто згоден, питай у тих, хто заперечує".

"Коли не дуже хочеш, не дуже й отримуєш".

"Будь-якого автомобіля вистачить до кінця життя, якщо їздити досить хвацько".

"Роби, що говориш! Але не говори, що робиш".

"Май совість і роби що хочеш".

"Удача посміхається сміливим...А потім довго регоче над ними!".

"Звичайно ж, час лікує, але, коли ви вилікуєтеся, воно піде від вас теж".

"Хочеш всього і відразу, а отримуєш нічого і поступово".

"Ненависть – це любов, покалічена образою".

"Життя коротке. І треба вміти. Треба вміти йти з поганого фільму. Кидати погану книгу. Йти від поганого людини. Їх багато".

"Мудрість не завжди приходить з віком. Буває, що вік приходить один".



Найяскравіші цитати Михайла Жванецького

Цитати Михайла Жванецького про Одесу та Україну

"В Одесі: "Скільки коштують помідори?" – запитують на Привозі. "Прошу шість, віддам за п'ять". – "Ну тоді куплю за чотири, тримай три".

"У нас в Одесі швидко підняте не вважається таким, що впало".

"Але немає одеського гумору, немає одеської літератури. Є гумор, викликає сміх, а є жарти, що викликають посмішку співчуття".

"У Росії є те, що відрізняє її від України в гіршу сторону – озлоблене населення".

"Мені подобалося бачитити людей на Майдані. Я бачив народ. Я давно не бачив народ".

"Хто я такий, крім того, що єврей. Звичайно, українець.Це в Америці я росіянин. Зараз за єврея в Росії, за російського в Америці можна отримати по пиці. Так що вибираємо середнє. Так чого там прикидатися. Ніс і мову говорять самі. Такою мовою, яка володіє мною, говорять тільки нa Україні, і тільки в одному місці".

"Наша любов з Україною взаємна. Я і не знав, що є Жванецьке городище. Було б приємніше, щоб в мою честь".

Цитати Михайла Жванецького про жінок

"І те, що вони цілують вас, нічого не означає; і те, що вони виходять за вас, нічого не означає. Все життя будете думати, що вона вас любить, і вона вам буде це говорити, і не дізнаєтеся правди, і проживете щасливо".

"Ти жінка, ти повинна: раз – лежати, і два – тихо".

"Гарненьку жінку треба потримати на морозі, почекати, поки її трохи присипле снігом, потім принести в приміщення і швидко цілувати, поки вона не відтанула. Вони дуже смачні з сніжком до своїх сорока і до ваших п'ятдесяти".

"Я тебе настільки вивчив. Я один знаю, що поцілувати, щоб ти замовкла, і на що натиснути, щоб ти почала говорити".

"Вино – як жінка. Тільки перебродивши, воно набуває справжній смак".

"Жінку легше поміняти, ніж зрозуміти".

"Хто одружився на молодій, розплатився сповна: вона його ніколи не побачить молодим, він її ніколи не побачить старою".

"Любити – значить говорити з кожним пальчиком окремо".

"Вона з собою несла три радості: приїзд, перебування і від'їзд".

"Кращі жінки дивляться вам прямо в очі, що б ви з ними не робили".

"Мадам, ми з вами прекрасно доповнюємо один одного. Я розумний, веселий, добрий, кмітливий, незлопам'ятний, терплячий, інтелігентний, вірний, надійний, талановитий…."