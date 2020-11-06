Гуморист Михайло Жванецький помер 6 листопада у 86 років після завершення сценічної кар'єри. Його життєвий і творчий шлях був багатогранним і насиченим. Біографію та деталі особистого життя Народного артиста України читайте на LifeStyle 24.

Про смерть Михайла Жванецького повідомив журналістам його представник Олег Сташкевич. Гуморист помер за місяць після того, як через поважний вік вирішив піти зі сцени і розвиватися лише як письменник-сатирик. 24 канал розповість, яким було життя відомого коміка з "одеським гумором".

Важливо Помер гуморист Михайло Жванецький

Біографія Михайла Жванецького

Михайло Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі. Батьки майбутнього письменника за національністю були євреями і працювали лікарями. Тато – терапевтом, а мама – стоматологом. Під час війни сім'я переїхала в Середню Азію, а згодом у повному складі повернулася в рідну Одесу, де жила в затишному єврейському дворику.

1956 року Михайло Жванецький закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту за фахом "Інженер-механік підйомно-транспортного устаткування портів". Ще в студентські роки він почав писати мініатюри та монологи, які часто виконував на університетських заходах.

Під час гастролей в Одесі Ленінградського театру мініатюр він познайомився з Аркадієм Райкіним, який включив твори гумориста до репертуару театру, а 1964 року запросив Михайла Жванецького в свій театр на посаду завідувача літературної частини. Тоді він написав більше 300 мініатюр і монологів.



Михайло Жванецький / Фото з відкритих джерел

Згодом Михайло Жванецький влаштувався в Одеську обласну філармонію, а пізніше – у Московський театр "Ермітаж", де й здобув славу та визнання. 1988 року він заснував Московський театр мініатюр, керівником якого залишався до смерті.

Позиція Михайла Жванецького щодо Росії

1999 року він отримав звання Народний артист України, а вже за два роки став Заслуженим діячем мистецтв Росії. Крім того, з 2019 року артист має орден "За заслуги перед Вітчизною", який йому Путін вручив особисто. У березні 2019 року ГО "Національний люстраційний комітет" звернулась до Служби безпеки України із вимогою заборонити Михайлу Жванецькому в'їзд на територію України "через антиукраїнську позицію".

Особисте життя Михайла Жванецького

Особисте життя гуморист тримав подалі від преси та публіки. Останні 29 років він жив з на 32 роки молодшою цивільною дружиною Наталією Суровою, яка народила йому сина Дмитра. У Михайла Жванецького є двоє синів і троє дочок, народжених поза шлюбом.



Михайло Жванецький з дружиною Наталією Суровою / Фото з відкритих джерел

Одружений гуморист був лише один раз на коханій Ларисі. Тоді молода сім'я змушена була жити з тещею в одній кімнатці. Єдиний шлюб Жванецького тривав з 1954 по 1964 роки й завершився після того, як фінансове становище подружжя покращилось.

Під час гастролей в Сибіру Михайло познайомився з жінкою, яка народила йому дочку, яку сатирик спочатку не визнавав, але потім навіть запрошував в Москву. В Одесі у нього був роман з Надією Гайдук, який тривав 10 років. Тоді Михайло Жванецький жив на два міста – то в Одесі, то в Ленінграді. Надія народила йому дочку Лізу. Він мав роман з жінкою, яка доглядала за його мамою. Вона також завагітніла від гумориста. Ще 10 років він провів з обраницею Венерою і сином Максимом.