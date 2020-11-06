У п'ятницю, 6 листопада, помер Михайло Жванецький. За словами російського журналіста Володимира Познера, причиною смерті гумориста стала хвороба. Як відбудеться прощання з сатириком, дізнавайтесь у новині.

За місяць до смерті Михайло Жванецький вирішив піти зі сцени і скасував усі заплановані концерти. Тоді представники гумориста зазначали, що таке рішення пов'язане з поважним віком – 86 років. Проте російський тележурналіст Володимир Познер розповів, що останнім часом товариш хворів, що і стало причиною смерті. Про це пише "Комсомольська правда".

Важливо Помер гуморист Михайло Жванецький

Так, Володимир Познер стверджує, що Михайло Жванецький скаржився на погане самопочуття. Інші деталі стану здоров'я гумориста він розсекречувати не став.

Представник Михайла Жванецького Олег Сташкевич для видання "Інтерфакс" розповів, як відбудеться прощання з гумористом. Він зазначив, що через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження церемонія прощання буде закритою для шанувальників і преси. Де поховають письменника-сатирика, близькі оголосять згодом.

"Прощання не буде. Зараз, враховуючи пандемію і ситуацію з коронавірусом, проводити прощання небезпечно і негуманно", – наголосив представник Жванецького.

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