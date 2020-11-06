В пятницу, 6 ноября, умер Михаил Жванецкий. По словам российского журналиста Владимира Познера, причиной смерти юмориста стала болезнь. Как состоится прощание с сатириком, узнавайте в новости.

За месяц до смерти Михаил Жванецкий решил уйти со сцены и отменил все запланированные концерты. Тогда представители юмориста отмечали, что такое решение связано с почтенным возрастом – 86 лет. Однако российский тележурналист Владимир Познер рассказал, что в последнее время товарищ болел, что и стало причиной смерти. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Важно Умер юморист Михаил Жванецкий

Так, Владимир Познер утверждает, что Михаил Жванецкий жаловался на плохое самочувствие. Другие детали состояния здоровья юмориста он рассекречивать не стал.

Представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич для издания "Интерфакс" рассказал, как состоится прощание с юмористом. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений церемония прощания будет закрытой для поклонников и прессы. Где похоронят писателя-сатирика, близкие объявят позже.

"Прощания не будет. Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно", – подчеркнул представитель Жванецкого.

О жизненном пути и личной жизни Михаила Жванецкого читайте здесь.