Умер юморист Михаил Жванецкий
Юморист и писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. В прошлом месяце он объявил, что уходит со сцены и отказывается от карьеры артиста.
О смерти Михаила Жванецкого сообщили его близкие друзья. Об этом пишет "РБК". Причина смерти пока неизвестна.
К теме Юморист Михаил Жванецкий уходит со сцены
В начале октября этого года представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич сообщил, что он прекращает концертную деятельность и уходит со сцены. Соответствующее решение юморист принял из-за возраста – ему было 86 лет. Так, все запланированные на 2020 год концерты Михаила Жванецкого были отменены.
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