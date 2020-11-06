Юморист и писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. В прошлом месяце он объявил, что уходит со сцены и отказывается от карьеры артиста.

О смерти Михаила Жванецкого сообщили его близкие друзья. Об этом пишет "РБК". Причина смерти пока неизвестна.

К теме Юморист Михаил Жванецкий уходит со сцены

В начале октября этого года представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич сообщил, что он прекращает концертную деятельность и уходит со сцены. Соответствующее решение юморист принял из-за возраста – ему было 86 лет. Так, все запланированные на 2020 год концерты Михаила Жванецкого были отменены.

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