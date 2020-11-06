Юморист Михаил Жванецкий умер 6 ноября в 86 лет после завершения сценической карьеры. Его жизненный и творческий путь был многогранным и насыщенным. Биографию и детали личной жизни Народного артиста Украины читайте на LifeStyle 24.

О смерти Михаила Жванецкого сообщил журналистам его представитель Олег Сташкевич. Юморист умер через месяц после того, как из-за почтенного возраста решил уйти со сцены и развиваться лишь как писатель-сатирик. 24 канал расскажет, какой была жизнь известного комика с "одесским юмором".

Важно Умер юморист Михаил Жванецкий

Биография Михаила Жванецкого

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Родители будущего писателя по национальности были евреями и работали врачами. Папа-терапевтом, а мама – стоматологом. Во время войны семья переехала в Среднюю Азию, а затем в полном составе вернулась в родную Одессу, где жила в уютном еврейском дворике.

В 1956 году Михаил Жванецкий окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности "Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов". Еще в студенческие годы он начал писать миниатюры и монологи, которые часто исполнял на университетских мероприятиях.

Во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр он познакомился с Аркадием Райкиным, который включил произведения юмориста в репертуар театра, а в 1964 году пригласил Михаила Жванецкого в свой театр на должность заведующего литературной части. Тогда он написал более 300 миниатюр и монологов.



Михаил Жванецкий / Фото из открытых источников

Впоследствии Михаил Жванецкий устроился в Одесскую областную филармонию, а позже – в Московский театр "Эрмитаж", где и получил славу и признание. В 1988 году он основал Московский театр миниатюр, руководителем которого оставался до смерти.

Позиция Михаила Жванецкого относительно России

В 1999 году он получил звание Народный артист Украины, а уже через два года стал Заслуженным деятелем искусств России. Кроме того, с 2019 года артист имеет орден "За заслуги перед Отечеством", который ему Путин вручил лично. В марте 2019 года ОО "Национальный люстрационный комитет" обратилась в Службу безопасности Украины с требованием запретить Михаилу Жванецкому въезд на территорию Украины "из-за антиукраинской позиции".

Личная жизнь Михаила Жванецкого

Личную жизнь юморист держал подальше от прессы и публики. Последние 29 лет он жил с на 32 года младшей гражданской женой Натальей Суровой, которая родила ему сына Дмитрия. У Михаила Жванецкого есть двое сыновей и три дочери, рожденных вне брака.



Михаил Жванецкий с женой Натальей Суровой / Фото из открытых источников

Женат юморист был лишь один раз на любимой Ларисе. Тогда молодая семья вынуждена была жить с тещей в одной комнатке. Единственный брак Жванецкого длился с 1954 по 1964 годы и завершился после того, как финансовое положение супругов улучшилось.

Во время гастролей в Сибири Михаил познакомился с женщиной, родившей ему дочь, которую сатирик сначала не признавал, но потом даже приглашал в Москву. В Одессе у него был роман с надеждой Гайдук, который длился 10 лет. Тогда Михаил Жванецкий жил на два города – то в Одессе, то в Ленинграде. Надежда родила ему дочь Лизу. У него был роман с женщиной, которая ухаживала за его мамой. Она также забеременела от юмориста. Еще 10 лет он провел с избранницей Венерой и сыном Максимом.