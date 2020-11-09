6 ноября 2020 года умер известный юморист Михаил Жванецкий. Недавно рассекретили детали прощания с артистом. Церемония состоится 9 ноября и будет закрытой для поклонников.

О прощании с известным юмористом Михаилом Жванецким информирует ТАСС со ссылкой на представителя артиста Олега Сташкевича.

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Известно, что церемония состоится в понедельник, 9 ноября. Она будет закрытой для поклонников артиста. Присутствовать будут только самые близкие люди Михаила Жванецкого.

Прощание с Михаилом Михайловичем состоится 9 ноября, церемония будет закрытой для поклонников, присутствовать будут близкие,

– сказал Сташкевич.

Кроме того, представитель юмориста пообещал, что сразу же после церемонии он сообщит о месте похорон Михаила Жванецкого.

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