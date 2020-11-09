Церемония будет закрытой: детали прощания с Михаилом Жванецким
6 ноября 2020 года умер известный юморист Михаил Жванецкий. Недавно рассекретили детали прощания с артистом. Церемония состоится 9 ноября и будет закрытой для поклонников.
О прощании с известным юмористом Михаилом Жванецким информирует ТАСС со ссылкой на представителя артиста Олега Сташкевича.
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Известно, что церемония состоится в понедельник, 9 ноября. Она будет закрытой для поклонников артиста. Присутствовать будут только самые близкие люди Михаила Жванецкого.
Прощание с Михаилом Михайловичем состоится 9 ноября, церемония будет закрытой для поклонников, присутствовать будут близкие,
– сказал Сташкевич.
Кроме того, представитель юмориста пообещал, что сразу же после церемонии он сообщит о месте похорон Михаила Жванецкого.
Смерть Михаила Жванецкого: что известно
- В пятницу, 6 ноября, умер юморист и писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Йоу было 86 лет.
- Журналист Владимир Познер утверждал, что причиной смерти было плохое самочувствие артиста. Ранее уже сообщалось, что из-за пандемии коронавируса, скорее всего, церемония прощания будет закрытой для поклонников и прессы.
- Реакцию украинских политиков и знаменитостей на смерть юмориста читайте здесь.
- Биографию и личную жизнь можно посмотреть по ссылке.
- Самые яркие цитаты Михаила Жванецкого читайте в материале.
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