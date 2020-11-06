Знаменитый украинский юморист Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года. Причины смерти 87-летнего сатирика пока не разглашают. Как знаменитости и политики отреагировали на потерю – смотрите в подборке.

Умер Михаил Жванецкий: что известно

В начале октября 2020 года Михаил Жванецкий заявил через своих представителей, что уходит со сцены. Решение он принял из-за почтенного возраста, поэтому все запланированные выступления срочно отменили. А уже 6 ноября близкие друзья Михаила Жванецкого объявили, что знаменитый украинский юморист умер, передает 24 канал.

Важно Умер юморист Михаил Жванецкий

Что стало причиной смерти известного одессита и когда пройдет церемония прощания, пока не сообщается.

Реакция политиков и знаменитостей

Все отечественные СМИ распространили информацию о смерти Михаила Жванецкого. В сети поклонники юмориста, среди которых известные политики и его коллеги, прокомментировали потерю.

Владимир Зеленский

Одним из первых на смерть Михаила Жванецкого отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. В твиттере он выразил соболезнования родственникам и близким известного украинца.

Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я – среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью,

– написал Владимир Зеленский.

Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2020

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Геннадий Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что потеря является невосполнимой, а весь город в скорби. Михаил Жванецкий был особым одесситом, чье имя навсегда запомнят украинцы.

"Не стало Михаила Жванецкого. В это сложно поверить, так как есть люди-символы, которые, кажется, были и будут всегда. Которых мы знаем с детства, взрослеем, впитывая их мудрость. Люди-эпохи, оставившие после себя бессмертное творческое наследие. И Михаил Жванецкий, безусловно, один из них... Глубокие и искренние соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого, а также всем одесситам во всех уголках земного шара", – написал политик.

Сергей Дроботенко

Юморист Сергей Дроботенко отметил, что никто не сравнится с талантливым Михаилом Жванецким.

"Конечно, пишут, что ушел из жизни "человек-эпоха", ушел гений... Это все так. Но еще ушел чрезвычайно родной и близкий человек. Для всех. Место его свято и не будет занято никем. Никогда. Этот московский дождь сейчас... Это наши чувства. Помолчим. Надо привыкнуть. А это нескоро", – написал он.

Зарина Альтинбаєва

Оперная певица из Узбекистана тjже была поклонницей Михаила Жванецкого. Она опубликовала любимую цитату юмориста: "А юмор – это жизнь. Это состояние. Это не шутки. Это искры в глазах. Это влюбленность в собеседника и готовность рассмеяться до слез".

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Вадим Абрамов

Телеведущий Вадим Абрамов, известный по шоу "Ревизор", тоже вспомнил любимую цитату Михаила Жванецкого.

"Ушел из жизни Жванецкий... Но его слова остались... Любимых много, но чаще всего повторяю его вечное: "Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью", – написал Вадим Абрамов.

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