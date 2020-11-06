Знаменитий український гуморист Михайло Жванецький помер 6 листопада 2020 року. Причин смерті 86-річного сатирика поки не розголошують. Як знаменитості і політики відреагували на втрату – дивіться у добірці.

Помер Михайло Жванецький: що відомо

На початку жовтня 2020 року Михайло Жванецький заявив через своїх представників, що йде зі сцени. Рішення він прийняв через поважний вік, відтак всі заплановані виступи терміново скасували. А вже 6 листопада близькі друзі Михайла Жванецького оголосили, що знаменитий український гуморист помер, передає 24 канал.

Важливо Помер гуморист Михайло Жванецький

Що стало причиною смерті відомого одесита та коли пройде церемонія прощання, наразі не повідомляється.

Реакція політиків та знаменитостей

Всі вітчизняні ЗМІ поширили інформацію про смерть Михайла Жванецького. У мережі прихильники гумориста, серед яких – відомі політики та його колеги, прокоментували втрату.

Володимир Зеленський

Одним з перших на смерть Михайла Жванецького відреагував Президент України Володимир Зеленський. У твіттері він висловив співчуття родичам і близьким відомого українця.

Як говорив Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо з тебе сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю, – написав Володимир Зеленський.

Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2020

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Геннадій Труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що втрата є непоправною, а все місто в скорботі. Михайло Жванецьким був особливим одеситом, чиє ім'я назавжди запам'ятають українці.

"Не стало Михайла Жванецького. У це складно повірити, адже є люди-символи, які, здається, були і будуть завжди. Яких ми знаємо з дитинства, дорослішаємо, вбираючи їх мудрість. Люди-епохи, що залишили після себе безсмертне творча спадщина. І Михайло Жванецький, безумовно, один з них… Глибокі і щирі співчуття рідним і близьким Михайла Жванецького, а також всім одеситам у всіх куточках земної кулі", – написав політик.

Сергій Дроботенко

Гуморист Сергій Дроботенко зазначив, що ніхто не зрівняється з талановитим Михайлом Жванецьким.

"Звичайно, пишуть, що пішла з життя "людина-епоха", пішов геній... Це все так. Але ще пішла надзвичайно рідна і близька людина. Для всіх. Місце його святе і не буде зайняте ніким. Ніколи. Цей московський дощ зараз... Це наші почуття. Помовчимо. Треба звикнути. А це нескоро", – написав він.

Заріна Альтинбаєва

Оперна співачка з Узбекистану також була прихильницею Михайла Жванецького. Вона опублікувала улюблену цитату гумориста: "А гумор – це життя. Це стан. Це не жарти. Це іскри в очах. Це закоханість в співрозмовника і готовність розсміятися до сліз".

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Вадим Абрамов

Телеведучий Вадим Абрамов, відомий за шоу "Ревізор", також пригадав улюблену цитату Михайла Жванецького.

"Пішов з життя Жванецький... Але його слова залишилися… Улюблених багато, але найчастіше повторюю його вічне: "Краще з любов'ю займатися працею, ніж з працею займатися любов'ю", – написав Вадим Абрамов.

"Квартал 95"

"Вічна пам'ять, Михайло Михайловичу! Дякуємо за кожне ваше влучне слово, доречну паузу та глибокий зміст. Ви назавжди в наших серцях", – написали представники "Кварталу 95".