Церемонія буде закритою: деталі прощання з Михайлом Жванецьким
6 листопада 2020 року помер відомий гуморист Михайло Жванецький. Нещодавно розсекретили деталі прощання з артистом. Церемонія відбудеться 9 листопада та буде закритою для шанувальників.
Про прощання з відомим гумористом Михайлом Жванецьким інформує ТАСС з посиланням на представника артиста Олега Сташкевича.
Варто знати Помер Михайло Жванецький: реакція українських політиків та знаменитостей
Наразі відомо, що церемонія відбудеться у понеділок, 9 листопада. Вона буде закритою для шанувальників артиста. Присутніми будуть тільки найближчі люди Михайла Жванецького.
Прощання з Михайлом Михайловичем відбудеться 9 листопада, церемонія буде закритою для шанувальників, присутні будуть найближчі,
– сказав Сташкевич.
Окрім того, представник гумориста пообіцяв, що одразу ж після церемонії він повідомить про місце похорону Михайла Жванецького.
Смерть Михайла Жванецького: що відомо
- У п'ятницю, 6 листопада, помер гуморист і письменник-сатирик Михайло Жванецький. Йоу було 86 років.
- Журналіст Володимир Познер стверджував, що причиною смерті було погане самопочуття артиста. Раніше вже повідомляли, що через пандемію коронавірусу, скоріш за все, церемонія прощання буде закритою для шанувальників та преси.
- Реакцію українських політиків та знаменитостей на смерть гумориста читайте тут.
- Біографію та особисте життя можна переглянути за посиланням.
- Найяскравіші цитати Михайла Жванецького читайте в матеріалі.
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