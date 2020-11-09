6 листопада 2020 року помер відомий гуморист Михайло Жванецький. Нещодавно розсекретили деталі прощання з артистом. Церемонія відбудеться 9 листопада та буде закритою для шанувальників.

Про прощання з відомим гумористом Михайлом Жванецьким інформує ТАСС з посиланням на представника артиста Олега Сташкевича.

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Наразі відомо, що церемонія відбудеться у понеділок, 9 листопада. Вона буде закритою для шанувальників артиста. Присутніми будуть тільки найближчі люди Михайла Жванецького.

Прощання з Михайлом Михайловичем відбудеться 9 листопада, церемонія буде закритою для шанувальників, присутні будуть найближчі,

– сказав Сташкевич.

Окрім того, представник гумориста пообіцяв, що одразу ж після церемонії він повідомить про місце похорону Михайла Жванецького.

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