Похорон відомого гумориста Михайла Жванецького відбувся 9 листопада у Москві, Росія. Прощання було закритим для шанувальників через епідеміологічну ситуацію, пов'язану з коронавірусом.

87-річного чоловіка поховали на Новодівичому кладовищі в Москві поряд із режисером Марком Захаровим та актрисою Галиною Волчек. Про повідомляють в Интерфакс.

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"На Новодівичому кладовищі в Москві завершилися похорон народного артиста Росії, письменника-сатирика Михайла Жванецького. Його могила розміщена на 5-ій дільниці поруч з похованнями художнього керівника "Ленкому "Марка Захарова і художнього керівника театру "Современник" Галини Волчек", – йдеться в агентстві.

За словами письменника Олега Сташкевич церемонія прощання була відкрита лише для рідних і близьких. Прихильники та журналісти не змогли потрапити на похорон через погіршення ситуації з коронавірусом у столиці Росії. Втім, за інформацією видання "Комсомольськая правда", на кладовищі досить багатолюдно. Серед тих, хто провів гумориста "в останню путь", можна було побачити Аллу Пугачову та Максима Галкіна. Також у список запрошених на церемонію входили друзі Жванецького з Росії: тренерка з фігурного катання Тетяна Тарасова, директор Всесвітнього клубу одеситів Григорій Барац, драматург Євген Гришковець, артистка Клара Новікова, актор Леонід Ярмольник, аніматор Юрій Норштейн, журналіст Юрій Рост.

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