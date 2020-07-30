Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід постане у новому випуску Chaos SixtyNine. Відоме фешн-видання присвятило номер бренду Chanel, а модель постала в сексуальному вбранні і топлес.

Еротичні фото Белли Хадід

Результатами зйомки 23-річна Белла Хадід поділилась на інстаграм-сторінці. Манекенниця постала на фото у сексуальній білизні та аксесуарах Chanel. На деяких знімках Белла Хадід красувалась топлес і у мініспідниці, позуючи поряд із зірковою колегою Вітторією Черетті. Оголені груди красуні навіть не намагались прикрити: автори еротичної зйомки замалювали інтимні місця чорною смужкою.

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Хто ще знявся для Chaos SixtyNine

Та Белла Хадід і Вітторія Черетті були не єдиними зірками глянцю. На спокусливу фотосесію погодились найвідоміші і найзатребуваніші моделі світу, які раніше працювали з Карлом Лагерфельдом і Chanel. Так, віддали шану культовому бренду Кендалл Дженнер, Джіджі Хадід, Наташа Полі, Адут Аткеч, Маргарет Куеллі та інші.

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Зйомка пройшла незадовго до початку карантину. Про це свідчать сексуальні фото моделі Джіджі Хадід, яка наразі очікує на появу первістка. На фото модель ще має бездоганний підкачаний прес та залюбки демонструє свою сексуальність.