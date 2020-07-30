Одна из самых известных моделей мира Белла Хадид предстанет в новом выпуске Chaos SixtyNine. Известное фэшн-издание посвятило номер бренду Chanel, а модель предстала в сексуальном наряде и топлесс.

Эротические фото Беллы Хадид

Результатам съемки 23-летняя Белла Хадид поделилась на инстаграм-странице. Манекенщица предстала на фото в сексуальном белье и аксессуарах Chanel. На некоторых снимках Белла Хадид красовалась топлес и в мини-юбке, позируя рядом со звездной коллегой Витторией Черетти. Обнаженную грудь красавицы даже не пытались прикрыть: авторы эротической съемки зарисовали интимные места черной полоской.

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Кто еще снялся для Chaos SixtyNine

Но Белла Хадид и Виттория Черетти были не единственными звездами глянца. На соблазнительную фотосессию согласились самые известные и самые востребованные модели мира, которые ранее работали с Карлом Лагерфельдом и Chanel. Так, отдали дань уважения культовому бренду Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Наташа Поли, Адут Аткеч, Маргарет Куэлли и другие.

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Съемка прошла незадолго до начала карантина. Об этом свидетельствуют сексуальные фото модели Джиджи Хадид, которая сейчас ожидает появление первенца. На фото у модели безупречный подкаченный пресс и она охотно демонстрирует свою сексуальность.